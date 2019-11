Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году Спорт

Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году. Такое решение было принято в Токио 15 ноября 2019 года.

"Для Нижнего Новгорода большая честь принять у себя Всемирные игры ТАФИСА. Мне хочется поблагодарить всех, кто поддержал нашу заявку и могу заверить, что мы сделаем все возможное для проведения игр на самом высоком уровне. Сегодня в регионе предпринимаются серьёзные усилия для развития массового и профессионального спорта в рамах национального проекта "Демография" и за счёт собственных возможностей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"К тому же в 2021 году Нижний Новгород будет отмечать своё 800-летие. Это позволит нам сделать город ещё удобнее для жителей и туристов. Регион уже доказал свой статус как одного из центров развития спорта в стране и проведение игр ТАФИСА станет еще одним подтверждением этому факту", - добавил глава региона.

Выборы страны-организатора Всемирных игр ТАФИСА прошли во время заседания Генеральной Ассамблеи организации. Заявку от нашей страны представляли генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев и заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов. В своей речи он поблагодарил ОКР и ТАФИСА за оказанное доверие и отметил, что у региона уже есть серьезный опыт в проведении международных соревнований и деловых спортивных форумов.

"В Нижегородской области успешно прошли Чемпионат Европы по художественной гимнастике, финал Кубка мира по современному пятиборью, 6 матчей Чемпионата мира по футболу, а совсем недавно регион принял первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу, Кубок Европы по сумо и международный форум "Россия - спортивная держава", - рассказал Александр Югов.

Заявка России была поддержана единогласно.

"Когда появилась возможность стать первым национальным олимпийским комитетом, который взял бы на себя организацию Всемирных игр ТАФИСА, мы отнеслись к этому с большой ответственностью. Для нас важно быть первыми. На Играх будут представлены более ста традиционных и национальных видов спорта. Это не соревнования в общепринятом смысле, а фестиваль. Здесь нет проигравших, здесь все участники и все — победители!" - отметил президент ОКР Станислав Поздняков.

Планируется, что во время Всемирных игр ТАФИСА Нижний Новгород станет главной площадкой Всероссийского дня ходьбы. Специальный телемост объединит 11 городов из каждого часового пояса нашей страны. На пеший маршрут в областном центре выйдут все участники и гости соревнований. Завершится День ходьбы на центральной площади Нижнего Новгорода, где будет организована площадка для показательных выступлений по национальным и новым видам спорта.

В так называемый "Школьный день" члены делегаций из 100 стран мира посетят около 80 образовательных учреждений Нижегородской области, где проведут показательные выступления и мастер-классы.

На улицах, площадях и набережных Нижнего Новгорода будет проходить Фестиваль традиционных видов спорта, а в заключительный день Игр участники и гости познакомятся с достопримечательностями региона.

Кроме того, в рамках Всемирных игр-2024 запланировано проведение международной конференции, посвященной развитию массового спорта и роли МОК и национальных олимпийских комитетов в этом процессе.

Официальная часть VIII Всемирных игр ТАФИСА завершится церемонией закрытия, которая пройдет на главной площади Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:

Международная ассоциация "Спорт для всех" (ТАФИСА, англ. The Association For International Sport for All, TAFISA), основанная в 1991 году, это международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире.

Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой МОК и ЮНЕСКО, проводятся с 1992 года каждое четырехлетие. Их принимали Бонн, Бангкок, Ганновер, Пусан, Шауляй и Джакарта. Три года назад в индонезийской столице собрались представители 60 стран мира. В 2020 году соревнования состоятся в Лиссабоне.

Основными задачами Игр является привлечение внимания к движению "Спорт для всех", сохранение традиционных и популяризация новых видов спорта, поощрение сотрудничества и обмена опытом между любителями спорта из разных стран.