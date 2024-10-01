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Общество

Движение транспорта временно ограничат ул Лоскутова и пр Гагарина в Нижнем Новгороде

05 октября 2024 12:30  [125] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Временное ограничение движения транспорта будет введено в Нижнем Новгороде на двух участках дорог.  Об этом сообщает пресс-служба администрации город.

Так, с 14:00 до 21:00 6 и 7 октября нельзя будет проехать по улице Лоскутова на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Кроме того, с 07:00 до 22:00 7 октября и с 07:00 до 21:00 8 октября  из-за проведения хоккейных матчей будет введен временный запрет на движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина на участке около дома №29.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что в выходные октября будет ограничено движение транспорта на улице Пожарского.

 

 

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Теги:
движение Транспорт
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