Льготы по налогу для большегрузов в Нижегородской области снижены на 30% Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили введение льгот по налогу для большегрузов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 28 ноября 2019 года, где были приняты в двух чтениях изменения в закон "О транспортном налоге".

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности большегрузный транспорт, который используется ими для магистральных междугородных и международных перевозок, теперь будет установлена новая льгота по транспортному налогу.

В отношении каждого "большегруза", имеющего максимальную массу свыше 12 тонн, транспортный налог снижается на 30% от суммы, уплаченной в налоговом периоде.

Также законопроект предусматривает обеспечение предприятием уровня средней заработной платы сотрудников не ниже средней номинальной начисленной по данным Нижегородстата в предыдущем году.

Напомним, что законопроект об установлении новой льготы для грузоперевозчиков внес в Заксобрание региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2016-2018 годах в регионе действовала льгота по транспортному налогу, установленная Федеральным законом "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Собственникам большегрузов предоставлялся налоговый вычет по транспортному налогу в размере платы, внесенной ими в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам федерального значения, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 1 января 2019 года на федеральном уровне вычет по транспортному налогу был отменен.

Новая налоговая льгота начнет действовать с 1 января 2020 года.