Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2019 15:19  [29] Более 150 студентов ННГУ пришли на встречу с Дмитрием Сватковским
28 ноября 2019 15:12  [5] Льготы по налогу для большегрузов в Нижегородской области снижены на 30%
28 ноября 2019 15:03  [41] Строительство детсадов в Нижнем Новгороде-2019: площадки и сроки
28 ноября 2019 14:45  [79] ЗС НО просит минтруд РФ изменить порядок расчета среднедушевого дохода при продлении соцвыплат
28 ноября 2019 14:38  [55] Нижний Новгород станет центральной площадкой подведения итогов фестиваля "Театральное Приволжье"
28 ноября 2019 14:15  [111] Депутаты ЗС НО приняли закон о присоединении Новинок Богородского района к Нижнему Новгороду
28 ноября 2019 13:46  [120] Эксперты Нижегородского ЦСМ обнаружили в "сыром" рыночном молоке воду
28 ноября 2019 12:54  [133] "Единая Россия" контролирует ситуацию в дзержинской школе №35, стены которой покрылась трещинами
28 ноября 2019 12:53  [99] МУП ЖКХ в Краснобаковском районе сливало бытовые отходы в овраг
28 ноября 2019 12:23  [87] Спектакли "Театрального Приволжья" посмотрели более 100 тысяч человек
Общество

Льготы по налогу для большегрузов в Нижегородской области снижены на 30%

28 ноября 2019 15:12  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили введение льгот по налогу для большегрузов. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 28 ноября 2019 года, где были приняты в двух чтениях изменения в закон "О транспортном налоге".

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности большегрузный транспорт, который используется ими для магистральных междугородных и международных перевозок, теперь будет установлена новая льгота по транспортному налогу.

В отношении каждого "большегруза", имеющего максимальную массу свыше 12 тонн, транспортный налог снижается на 30% от суммы, уплаченной в налоговом периоде.

Также законопроект предусматривает обеспечение предприятием уровня средней заработной платы сотрудников не ниже средней номинальной начисленной по данным Нижегородстата в предыдущем году.

Напомним, что законопроект об установлении новой льготы для грузоперевозчиков внес в Заксобрание региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2016-2018 годах в регионе действовала льгота по транспортному налогу, установленная Федеральным законом "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". Собственникам большегрузов предоставлялся налоговый вычет по транспортному налогу в размере платы, внесенной ими в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами автомобильным дорогам федерального значения, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. 1 января 2019 года на федеральном уровне вычет по транспортному налогу был отменен.

Новая налоговая льгота начнет действовать с 1 января 2020 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph