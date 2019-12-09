Проект создания нижегородского мужского салона красоты получит поддержку ассоциации технопарков России Бизнес

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Проект создания мужского салона красоты "Пиратская бухта" в Нижнем Новгороде получит поддержку ассоциации кластеров и технопарков России. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.

Данный проект стал одним из трех, которые победили в конкурсе бизнес-проектов. Также победителями стали проект "Инновационная энергосберегающая ледокольная платформа на воздушной подушке для разрушения льда и продления навигации" (первое место) и "Разработка и продвижение внутренних устройств колонных массообменных аппаратов" (второе место).

Салон красоты "Пиратская бухта" занял третье место.

Итоги конкурса подвели в ходе предпринимательского форума "Перспективы бизнеса" в Нижнем Новгороде. Форум — это итоговое мероприятие образовательной программы "Мой бизнес".

"Огромное количество мероприятий, связанных с популяризацией малого бизнеса, прошло только за последние два месяца на территории региона. Например - "Фабрика готового бизнеса", лучшие выпускники которой получили в награду грант на приобретение франшизы. Также состоялись бизнес-акселераторы для социальных предпринимателей, обучение школьников основам предпринимательской деятельности, программы наставничества, предпринимательские форумы, на которых выступают известные спикеры и успешные предприниматели", - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

"Благодаря таким комплексным мерам мы рассчитываем не только на увеличение количества занятых в малом бизнесе, но и на улучшение качества бизнеса, который развивается на территории Нижегородской области", - пояснил он.

Он также рассказал о конкурсе бизнес-проектов, которых, вместе с вышеперечисленными, насчитывается десять.

"Десять победителей конкурса получили менторскую поддержку Ассоциации кластеров и технопарков России на годовое сопровождение отраслевых специалистов этих ассоциаций", - пояснил Максим Черкасов.

"Опытные отраслевые эксперты Ассоциации кластеров и технопарков России будут консультировать относительно того или иного профиля проекта. В Ассоциации более 3 тысяч промышленных предприятий. Наш опыт показывает, что, как правило, инновационные предприятия, которые рождаются в пустоте и не привязаны к промышленным предприятиям, не выживают. Поэтому все те проекты, которые стали победителями конкурса, мы будем пытаться встроить в промышленные цепочки РФ", - заявил директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России, международный эксперт программы развития ООН Андрей Шпиленко.

Он также отметил высокий уровень реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Нижегородской области.

"Нижний Новгород в плане реализации программ "Мой бизнес" бьет все рекорды: у вас здесь, помимо региональных мероприятий, проводятся и федеральные, активно вовлекают молодежь, чтобы она входила в бизнес и создавала собственные предприятия. Но очень важно, что образовательные программы есть не только для молодежи, но и всех возрастных категорий граждан. Поверьте, на рынке есть место для всех предпринимательских инициатив", - отметил Андрей Шпиленко.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки малого и среднего бизнеса можно узнать в центре и на горячей линии 8-800-301-29-94 "Мой бизнес".

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".