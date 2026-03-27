Власти согласовали участок под индустриальный парк в Дзержинске

Фото: Кирилл Мартынов

Совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве согласовал заявку Корпорации развития региона на предоставление земельного участка в Дзержинске для создания государственного индустриального парка.

Площадку планируется разместить в районе грузового двора Доскино. Общая площадь индустриального парка превысит 310 гектаров. Территорию обеспечат необходимой инженерной инфраструктурой — водоснабжением, водоотведением, газом и электроснабжением.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков сообщил, что в регионе ведется системная работа по развитию инвестиционной инфраструктуры, при этом особое внимание уделяется строительству индустриальных парков с необходимым инженерным оснащением. Он напомнил, что в 2025 году область получила одобрение на казначейский кредит для создания инфраструктуры промышленного парка в Володарском округе. Всего в регионе запланировано создание шести индустриальных парков в разных муниципалитетах.

По словам гендиректора КРНО Игоря Ищенко, о намерении реализовать проекты на территории будущего парка заявили 15 резидентов, большинство из которых работают в сфере металлообработки. Дополнительным преимуществом площадки станет расположенная рядом железнодорожная ветка, что упростит транспортировку сырья и готовой продукции.

Напомним, что Нижегородская область занимает 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

С 2025 года меры поддержки предприятий и бизнеса реализуются в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Подать заявку на получение земельного участка инвесторы могут через "Личный кабинет инвестора" на сайте минимущества региона. Сервис создан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток", реализуемого по региональному инвестстандарту для сокращения сроков реализации проектов и уменьшения количества запрашиваемых документов.

Предприниматели также могут направить обращения по проблемным вопросам через платформу обратной связи на портале "Госуслуги".

Ранее сообщалось, что в Дзержинске может появиться Центр развития малой химии. А недавно в городе химиков заработал первый в регионе экопромышленный парк. 

