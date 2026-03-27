Последние новости рубрики Экономика
27 марта 2026 12:36
Более 110 нижегородских технологических предпринимателей приняли участие в конференции "День Сколково в Нижнем Новгороде"
27 марта 2026 12:00
Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах
27 марта 2026 10:30
21 инвестпроект на 13,8 млрд рублей поддержали в Нижегородской области
27 марта 2026 09:30
Нижегородских работодателей хотят штрафовать за отказ в квотах участникам СВО
27 марта 2026 08:00
Власти согласовали участок под индустриальный парк в Дзержинске
26 марта 2026 16:32
В Минфине разъяснили изменения в правилах перевода денежных средств с 1 апреля
26 марта 2026 13:19
Центр развития малой химии предложили создать в Дзержинске
26 марта 2026 10:34
ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки
25 марта 2026 13:08
Иск нижегородской верфи к Schottel могут рассмотреть по нормам шведского права
25 марта 2026 09:53
Названа зарплата, необходимая нижегородцам для пенсии в 80 000 рублей
Более 100 нижегородских технологических предпринимателей приняли участие в конференции «День Сколково в Нижнем Новгороде», которая состоялась в технопарке «Анкудиновка».

Мероприятие прошло в рамках реализации пилотного проекта стратегического сотрудничества Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и Нижегородской области, направленного на развитие научно-технического потенциала и технологического предпринимательства в регионе. Его проведение соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Нижегородская область системно ведёт работу по развитию инновационного бизнеса и созданию условий для роста технологических организаций. Сегодня в регионе 136 компаний имеют статус малых технологических. Для их поддержки, а также для тех, кто только планирует получить этот статус, сформирована комплексная инфраструктура, обеспечивающая сопровождение проектов на разных стадиях развития. На конференции «День Сколково» нижегородские инноваторы напрямую пообщались с федеральными экспертами, получили актуальную информацию о доступных мерах поддержки фонда и представили свои проекты», - рассказала заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что Нижегородская область последовательно развивает сотрудничество с фондом «Сколково» на протяжении более шести лет.

«Технопарк «Анкудиновка» как региональный оператор выстроил системную работу с технологическими компаниями. С 2019 года число резидентов фонда увеличилось в 7,5 раза и сегодня составляет 75 компаний. В этом году совместно со «Сколково» запущена единая «дорожная карта», в рамках которой предусмотрено формирование единой системы поддержки малых технологических компаний. Среди инструментов - синхронизация мероприятий, запуск программ ускоренного входа в экосистему, развитие платформенных решений для взаимодействия заказчиков и разработчиков, а также расширение участия нижегородских компаний в межрегиональных и международных проектах», - отметил Максим Черкасов.

В ходе мероприятия участники обсудили инструменты поддержки технологического бизнеса, развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также возможности масштабирования инновационных проектов. Отдельное внимание было уделено вопросам кооперации с индустриальными компаниями и подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей.

Большая часть компаний-участников «Дня Сколково» специализируется на разработке решений в сфере информационных технологий и промышленности, включая программное обеспечение, цифровые сервисы, приборостроение и производство высокотехнологичной продукции

«Нижегородская область стала первым регионом, с которым Фонд «Сколково» запустил пилотный проект, направленный на опережающее развитие технологического предпринимательства. Это единый план сотрудничества в формате «дорожной карты». Сегодняшнее мероприятие стало одним из первых шагов практической реализации разработанного плана по развитию технологического предпринимательства в Нижегородской области, дальнейшего увеличения продаж высокотехнологичной продукции, подготовку кадров и расширение международного сотрудничества», - отметил директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

По словам директора технопарка «Анкудиновка» - регионального оператора Фонда «Сколково» - Тимура Радаева, в рамках мероприятия шесть предпринимателей представили свои проекты на питч-сессии. Разработки охватывали различные направления, включая аналитику коммуникаций, цифровые сервисы для организации досуга, решения для создания 3D-моделей объектов недвижимости, инструменты для оценки стартапов на основе технологий машинного обучения, AI-платформы для работы с визуальным контентом, а также цифровые решения для повышения эффективности грузоперевозок.

«Технопарк «Анкудиновка» выстраивает работу с технологическими командами на всех этапах, начиная со студенческой скамьи. В прошлом году технопарк дважды провёл форум молодёжного технологического предпринимательства «Активация», участниками мероприятий стали более 600 студентов. Мы вдохновляем ребят создавать собственные проекты, которые со временем перерастают в полноценные компании. А наша задача – не только помогать компаниям на этапе становления, но и обеспечивать их дальнейший рост, в том числе через интеграцию в экосистему «Сколково» и участие в совместных программах», - подчеркнул директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Одна из участниц конференции – индивидуальный предприниматель Елена Хорева – специализируется на создании визуального контента для маркетплейсов.

«Мы представляем AI-платформу Knota, которая позволяет создавать и редактировать качественный визуальный контент с помощью нейросетей. Этот продукт вырос из реального запроса рынка. В работе с дизайнерами и поставщиками мы регулярно сталкиваемся с проблемой нехватки качественных изображений и сложностями в их доработке. Мы хотим создать единую российскую платформу, которая упростит работу с контентом и сделает такие инструменты доступнее. Мы уже более полугода работаем с технопарком «Анкудиновка», получаем консультации и сопровождение при подаче заявок на получение мер поддержки, в том числе по линии «Сколково», - рассказала Елена Хорева.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2022-2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. 

Обо всех мерах поддержки предпринимателей на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
