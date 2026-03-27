27 марта 2026 12:00 Экономика
Расширить региональные доплаты для полицейских призвали в Нижегородской области

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев попросил расширить перечень сотрудников, которым положены региональные доплаты к зарплате. С таким предложением он обратился к депутатам во время отчета на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 марта.

По словам генерала-лейтенанта, из-за значительного некомплекта личного состава к обеспечению правопорядка приходится привлекать все подразделения без исключения. В связи с этим он предложил распространить дополнительные выплаты на всех сотрудников, задействованных в охране общественного порядка.

Арсентьев подчеркнул, что нагрузка на полицейских остается высокой и требует полной отдачи. При этом сотрудникам в полном объеме компенсируют совмещение должностных обязанностей и работу в сверхурочном режиме, предоставляют предусмотренные законом льготы и отпуска.

Так, с 2016 года нехватка кадров в региональном управлении выросла с 7% до 29%. Сейчас вакантна каждая вторая должность в патрульно-постовой службе, а также каждая третья — среди участковых, сотрудников уголовного розыска и органов предварительного следствия.

Одним из возможных способов восполнения личного состава рассматривается привлечение ветеранов СВО.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствовавший на заседании, заявил, что региональные власти продолжат поддерживать систему по мере возможностей, в том числе помогать с ремонтом помещений участковых пунктов полиции.

При этом глава региона подчеркнул, что вопрос повышения зарплат сотрудникам МВД следует поднимать на федеральном уровне. По его словам, сохраняющийся кадровый дефицит в перспективе может стать серьезной угрозой.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ввели ежемесячную социальную выплату в размере 10 тысяч рублей для сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок и безопасность.
 

