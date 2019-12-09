Администрация Дзержинска рассказала про реализуемые в городе нацпроекты Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Администрация Дзержинска рассказала про реализуемые в городе национальные проекты.

Проект "Современная школа"

В МБОУ "Основная школа №6" (расположенная в поселке Пыра) создан центр образования "Точка роста".

В МБОУ "Дзержинская коррекционная школа" - создана "Доброшкола", также завершены ремонтно-отделочные работы мастерских, кабинетов психолога и логопеда, спортивного зала, идет поставка оборудования, закупаемого министерством образования Нижегородской области.

Строительство нового здания МБОУ "Средняя школа №2". Уже проведен аукцион на выполнение работ по строительству объекта, определен подрядчик.

"Поддержка семей, имеющих детей"

В МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" создана сетевая модель по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.



"Цифровая образовательная среда"

В МБОУ "Средняя школа 7" и МБОУ "Средняя школа 27" - создание цифровых классов. Установлено компьютерное оборудование, закупленное министерством образования Нижегородской области, ожидается поставка программного обеспечения и подключение к информационной платформе для доступа к качественному образовательному контенту.

"Успех каждого ребенка"

Внедряется региональная целевая модель дополнительного образования детей, общедоступный региональный навигатор допобразования детей, система персонифицированного финансирования допобразования. На базе Дворца детского творчества создан муниципальный опорный центр дополнительного образования детей.

Объем выделенных ассигнований по национальному проекту "Образование" - 100,137 тысяч рублей, кассовое исполнение - 30,9 тысяч рублей или 30,8%. Все мероприятия проекта до конца года будут выполнены.

Исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"

Реализуется региональными проектами "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе Дзержинске в 2019 году капитально отремонтированы 5 улиц:

- Октябрьская (от ул.Урицкого до ул.Студенческой)

Советская (от ул.Молодежной до пр.Чкалова)

Молодежная (от пл.Макарова до ул.Советской)

Удриса (от пр.Циолковского до ул.Пушкинской)

Проспект Свердлова (от ул.Красноармейской до пр.Свердлова, 3)

Ремонт выполнен на консолидированные средства из федерального и местного бюджетов.

Стоит отметить, что в результате сложившейся от проведенного аукциона экономии также был проведен ремонт участка автодороги на улице Чапаева (от площади Макарова до дома 78 по улице Чапаева).

Исполнение национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году

Реализуется по двум региональным проектам "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".



В рамках проекта "ФКГС" были благоустроены 56 дворовых территорий города, стоит отметить, что данные работы будут продолжены вплоть до 2024 года включительно.

В стадии завершения работы по комплексному благоустройству территории парка у озера Утиное. Полное завершение работ первого этапа будет уже в конце текущей недели.

Существенно задержали ход выполнения работ мероприятия по сохранению деревьев и минимизации ущерба природе. Подрядной организации пришлось менять трассировку дорожек и смещать рекреационные площадки, повторно выполнять топографическую съемку, проводить экспертизу деревьев и кустарников, подлежащих вырубке. В итоге, вместо запланированных 94 живых дерева, было вырублено 42 дерева.

Комплексное благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. Город принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации "историческое поселение" и выиграл грант. В начале декабря 2019 года завершены конкурсные процедуры и определен подрядчик на выполнение в 2020 году работ по благоустройству.

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" направлен на расселение аварийных домов. Стоит отметить, что мероприятия запланированы на 2019-2020 годы.

Однако, уже до конца 2019 года будут расселены 26 из 29 квартир дома 36 по улице Грибоедова и 4 из 5 квартир дома 11 по улице Восточная поселка Горбатовка.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы"



Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" в Дзержинске в 2019 году

Федеральный проект реализовывался в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижегородской области".

14 ноября на площадке Центра развития предпринимательства Дзержинска, по адресу: ул. Урицкого, 10, открылись первые два окна центра "Мой бизнес".

Центр будет предоставлять комплексные услуги в формате "единого окна", то есть предприниматель сможет в одном месте узнать всю необходимую информацию и получить консультацию обо всех видах поддержки предпринимательства.

Это позволит предпринимателям нашего города получить необходимые услуги и консультации у специалистов любого уровня.

В планах работы центра "Мой бизнес" услуги "единого окна" заменят дзержинским предпринимателям обращения почти в 40 федеральных и региональных ведомств, предоставляющих услуги и меры поддержки предпринимателям.

Реализация нацпроекта "Культура"

Федеральный проект реализовывался через региональный проект "Культурная среда", в рамках которого полностью обновлена Дзержинская городская библиотека им. Ю.А. Гагарина.

В библиотеке отремонтированы фасад и кровля. На данный момент в стадии завершения работы по внутренней отделке здания и расстановке оборудования и мебели, необходимых для введения библиотеки в работу.

Обновленная библиотека будет представлять современное и удобное пространство для учебы и работы: просторный лекционный зал, комнаты, удобные для лиц с ограниченными возможностями, отдельная уютная зона для детей. Также в обновленной библиотеке будет доступ к широкополосному интернету.

Торжественное открытие обновленной модельной библиотеки им. Ю.А.Гагарина состоится уже 24 декабря 2019 года.