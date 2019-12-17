Нижегородец с шизофренией месяцами сбрасывал из окна бутылки на соседские машины Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Мужчина, проживающий в многоэтажке на пр.Кораблестроителей Сормовского района Нижнего Новгорода несколько месяцев сбрасывал из окна квартиры банки и стеклянные бутылки из-под сока на припаркованные под окнами автомобили. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района.

Установлено, что 36-летний мужчина проживал на 14-м этаже. С начала 2019 года он повредил восемь автомобилей, а ущерб превысил 228 тысяч рублей.

Уличить мужчину помогла соседка, которая как-то встретила мужчину в лифте с бутылкой сока, похожей на те, которыми были повреждены машины. Кроме того, соседи установили в доме напротив видеокамеру, запечатлевшую момент сброса бутылки из окна квартиры, где проживает 36-летний гражданин.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была проведена экспертиза, которая показала, что мужчина страдает параноидной шизофренией.

Прокурор Сормовского района утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого.