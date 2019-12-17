Нижегородка, не кормившая и не покупавшая ребенку одежду, отделалась исправработами Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд признал 37-летнюю жительницу Нижнего Новгорода виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в жестоком обращении с ребенком. Об этом сообщает прокуратура Сормовского района.

Установлено, что с 2017 по 2019 годы женщина нигде не работала и злоупотребляла спиртными напитками. При этом с ней проживал сын 2008 года рождения (в 2019 году ему исполнилось 11 лет).

Мать не покупала своему ребенку еду, одежду и игрушки, выражалась в его адрес грубой нецензурной бранью. По ночам она со своими друзьями в присутствии сына распивала спиртные напитки, мешая мальчику спать. Потому в школу ребенок часто приходил не выспавшийся или пропускал занятия.

В прокуратуре добавили, что у мальчика отсутствовала своя кровать, поэтому он спал на диване с бабушкой на грязном постельном белье. Кроме того, один из пьяных гостей матери сломал унитаз и семье приходилось справлять нужду в таз, из-за чего в квартире стоял удушливый запах.

В апреле 2019 года ребенок вовсе перестал посещать школу, а мать на звонки не отвечала. Приехавшие к ребенку домой социальный педагог и инспектор ОДН обнаружили, что мальчик находится в квартире, но голодный и у него отсутствует приемлемая для выхода на улицу одежда.

Несовершеннолетнего изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Улыбка".

Суд приговорил женщину к одному году исправительных работ.