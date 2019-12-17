Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел 23 декабря в 16:45 на ул. Новикова Прибоя, когда 37-летняя женщина-водитель, управляя трамваем маршрута №8, сбила женщину-пешехода, которая переходила рельсы в неустановленном месте перед близко идущим трамваем.

В результате женщина-пешеход погибла. В УГИБДД пояснили, что личность погибшей не установлена. Женщине на вид 55-60 лет. Ее тело доставили в центральный морг.