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Происшествия

Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде

24 декабря 2019 11:51  [459] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Женщина погибла под колесами трамвая маршрута №8 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Несчастный случай произошел 23 декабря в 16:45 на ул. Новикова Прибоя, когда 37-летняя женщина-водитель, управляя трамваем маршрута №8, сбила женщину-пешехода, которая переходила рельсы в неустановленном месте перед близко идущим трамваем.

В результате женщина-пешеход погибла. В УГИБДД пояснили, что личность погибшей не установлена. Женщине на вид 55-60 лет. Ее тело доставили в центральный морг.

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