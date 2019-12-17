Нижегородцы перед Новым годом получили более 3 тысяч льготных елок Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области перед Новым годом получили более 3 тысяч льготных елок, которые можно было приобрести по цене в 10 рублей за 1 метр. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Нижегородцы могут приехать за новогодней елью в ближайшее лесничество.

В департаменте напомнили, что согласно подписанному губернатором постановлению правительства Нижегородской области "Об установлении ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан", стоимость дерева в этом году составляет 10 рублей за метр, при условии, что высота ели не превысит четырех метров.

В ведомстве отметили, что за деревом нужно приехать в ближайшее лесничество, обязательно взяв с собой паспорт и ИНН. На месте нужно заполнить заявление, указав фамилию, имя и отчество, а также высоту хвойного дерева, получить квитанцию и оплатить её в банке. С платежным документом надо будет вновь вернуться в лесничество. На основании заявления и факта оплаты будет подготовлен договор купли-продажи. Далее сотрудники лесничества покажут, где можно срубить елку.

Новогоднее дерево по льготной цене можно приобрести только для личных нужд, а не для перепродажи.

Как подчеркнули в региональном департаменте лесного хозяйства, заготовка новогодних елок не нанесет ущерба природе. Лесничие разрешат срубить деревья на тех участках, где требуется проредить лесные насаждения или расчистить территорию, например, на противопожарных разрывах.

В деплесхозе напомнили, что заготовка елки без договора купли-продажи от лесничества и вне участков, указанных лесничими, является административным правонарушением, которое влечет штраф в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, надо будет возместить нанесенный лесному фонду ущерб, заплатив не менее 1,5 тысяч рублей.

В 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".