Нижегородцы могут стать частью Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей"

Фото: АНО Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи
Жители Нижегородской области могут принять участие во Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей", которая приурочена к празднованию Дня России и пройдет с 1 по 12 июня. Об этом сообщили в АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи"
Согласно информации, мероприятие призвано продемонстрировать подрастающему поколению, проживающему в России и других государствах, красоту и историю страны путем тиражирования видеороликов и страниц-презентаций, созданных юными участниками акции.
Для участия в акции нужно посетить официальную группу Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей" в социальных сетях, выбрать одну из 10 тыс. детских работ и сделать репост на свою личную страницу или своем информационном ресурсе.
Социальные сети проекта:
-"ВКонтакте":https://vk.com/telltheworldaboutrussia;
- "Одноклассники": https://ok.ru/telltheworldaboutrussia.
Отмечается, что международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" организован АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, МИД РФ, Россотрудничеством, фондом "Русский мир", Роспатриотцентром и МПГУ в рамках проекта "Россия глазами детей и молодежи" Фонда президентских грантов.
Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с Днем защиты детей.
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