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Общество

Нижегородцы могут стать частью Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей"

01 июня 2024 10:45  [40] Общество
Фото: АНО Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи

Фото: АНО Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи

Жители Нижегородской области могут принять участие во Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей", которая приурочена к празднованию Дня России и пройдет с 1 по 12 июня. Об этом сообщили в АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи"

Согласно информации, мероприятие призвано продемонстрировать подрастающему поколению, проживающему в России и других государствах, красоту и историю страны путем тиражирования видеороликов и страниц-презентаций, созданных юными участниками акции.

Для участия в акции нужно посетить официальную группу Всероссийской акции "Наша Родина глазами детей" в социальных сетях, выбрать одну из 10 тыс. детских работ и сделать репост на свою личную страницу или своем информационном ресурсе.

Социальные сети проекта:

-"ВКонтакте":https://vk.com/telltheworldaboutrussia;

- "Одноклассники": https://ok.ru/telltheworldaboutrussia.

Отмечается, что международный конкурс "Расскажи миру о своей Родине" организован АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, МИД РФ, Россотрудничеством, фондом "Русский мир", Роспатриотцентром и МПГУ в рамках проекта "Россия глазами детей и молодежи" Фонда президентских грантов.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил обращение в связи с Днем защиты детей.

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Теги:
Акции Дети Патриотизм
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