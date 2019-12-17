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Общество

Благоустроенную территорию лесопосадки открыли в Выксе

26 декабря 2019 16:34  [62] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустроенную территорию лесопосадки открыли в Выксе 26 декабря 2019 года в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В пресс-службе правительства области сообщили, что в честь этого события был организован первый спортивные забег.

Участие в забеге приняли представители разных спортивных сообществ и школ округа.

В рамках благоустройства лесопосадки появились пешеходные и веллероллерные дорожки, система освещения и видеонаблюдения, лавочки и урны в едином стиле с набережной Верхнего пруда. Стоимость работ составила около 27 млн рублей.

"Задача, которую мы ставим перед собой, - к 2024 году должно быть благоустроено не менее 606 общественных пространств и 5200 дворов. Таким образом, каждый пятый двор в Нижегородской области будет обновлён", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в следующем году планирует преобразить не меньше 107 общественных территорий. В 2019 году в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроили 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На это из бюджетов всех уровней было направлено больше 1,5 млрд рублей.

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