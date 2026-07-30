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Общество

В Кстове проверили ход работ по проекту «Вам решать!»

30 июля 2026 12:14 Общество
В Кстове проверили ход работ по проекту «Вам решать!»

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в деревне Майдан Кстовского района завершилось строительство дороги, а в школе № 8 заканчивается асфальтировка территории. Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что больше половины объектов из 78 запланированных уже сделаны в Нижнем Новгороде.

Накануне представители администрации и других учреждений посетили указанные объекты. В деревне Майдан инспекцию встретили активные местные жители, которые выступили инициаторами строительства дороги по проекту «Вам решать!». «Все мы, жители, очень ждали новую дорогу, дружно голосовали за нее. И очень благодарны администрации района, города и области, что помогли нам принять участие в проекте и претворить нашу задумку в жизнь! Мы очень довольны: и машинам легко проехать, и детишки наши на велосипедах и самокатах тут катаются, и просто прогуляться теперь можно. Подрядчик все сделал аккуратно и красиво, всегда шел нам навстречу», — рассказал местный житель Александр Семёнов.

По словам руководителя Центра управления регионом Алексея Ушакова, главная оценка работы — это слова благодарности жителей. «Сегодня мы услышали их лично. Губернаторский проект „Вам решать!“ помогает реализовывать инициативы по всему региону, и каждая из них — небольшой, но очень важный для людей шаг к улучшению качества жизни. Здесь, в Кстовском районе, отремонтировали более 700 метров дороги, голосовали за этот объект 900 жителей — и это пример того, что инициативное бюджетирование действительно работает. Приятно, что люди не просто получили комфортную дорогу, но и отмечают, что стали дружнее. Такой эффект дорогого стоит», — заявил он.

Еще одной точкой объезда стала кстовская школа № 8, где сейчас завершаются работы по асфальтировке территории. Как рассказала и.о. директора школы № 8 Елена Сорокина, основной объем работ подрядчик уже завершил, осталось заасфальтировать подъездные пути и тротуары, а также привести в порядок детские площадки, расположенные на территории учебного заведения. «Ухоженная и безопасная территория школы играет огромную роль в организации всей учебной жизни. Здесь проходят уроки физкультуры, линейки и мероприятия. Учащиеся во время динамической паузы выходят на улицу, гуляют и играют на детских площадках. Поэтому для нас так важно было привести ее в порядок», — рассказала она.

По итогам инспекции глава районной администрации Иван Уланов сообщил, что в этом году в Кстове по проекту «Вам решать!» реализуются 11 инициатив жителей, среди которых строительство дорог, асфальтировка территорий школ и детских садов, установка спортивных площадок. «Сегодня мы проверили готовую дорогу в деревне Майдан. Местные жители очень ждали асфальтировки, дружно голосовали за проект, и теперь все вместе пользуются ей. Мы убедились, что подрядчик выполнил все работы качественно и в срок. Также мы посмотрели школу № 8, где проходит асфальтировка территории. Это один из самых больших проектов, который мы делаем в районе по „Вам решать!“. Большая часть работ выполнена, и уже первого сентября ребята примут участие в линейке, которая пройдет на обновленной территории», — сказал он.

Напомним, на официальном портале GOLOSA.RU открыт прием заявок в рамках проекта «Вам решать!» на 2027 год, который завершится 1 сентября.

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