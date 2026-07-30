Фонтаны в Нижнем Новгороде не будут отключать в День ВДВ

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2 августа в Нижнем Новгороде не планируют отключать городские фонтаны в связи с празднованием Дня ВДВ. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент благоустройства.
В ведомстве уточнили, что на эту дату не запланированы никакие профилактические работы.
Сейчас в столице Приволжья функционируют 25 муниципальных фонтанов.
Отметим, что аналогичное решение принималось и в прошлом году.
Ранее сообщалось, что неизвестные залили пеной фонтан на площади Буревестника в Сормовском районе. Для устранения последствий обслуживающая организация добавила в воду специальный пеногаситель.
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