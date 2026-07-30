Фонтаны в Нижнем Новгороде не будут отключать в День ВДВ Общество

Фото: Александр Воложанин

2 августа в Нижнем Новгороде не планируют отключать городские фонтаны в связи с празднованием Дня ВДВ. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент благоустройства.

В ведомстве уточнили, что на эту дату не запланированы никакие профилактические работы.

Сейчас в столице Приволжья функционируют 25 муниципальных фонтанов.

Отметим, что аналогичное решение принималось и в прошлом году.

Ранее сообщалось, что неизвестные залили пеной фонтан на площади Буревестника в Сормовском районе. Для устранения последствий обслуживающая организация добавила в воду специальный пеногаситель.