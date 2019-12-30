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Бизнес

Нижегородская платформа для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain позволила трудоустроить 30 человек

05 января 2020 09:34  [58] Бизнес

Нижегородская платформа для подготовки кадров в IT-сфере HiBrain позволила трудоустроить 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Платформа подготовки и трудоустройства IT-специалистов HiBrain начала работать в Нижнем Новгороде в мае 2019 года. За это время благодаря этому ресурсу прошли обучение на курсах в IT-сфере около 500 слушателей.

"Платформа по сути связывает интересы IT-компаний, вузов, студентов и IT-специалистов. Важно, что она поспособствовала тому, что ведущие вузы региона начали актуализировать учебные программы согласно потребностям IT-компаний. За полгода работы около 500 слушателей прошли обучение на IT-курсах, 30 выпускников успешно прошли стажировки и были трудоустроены в штат IT-компаний. На данный момент HiBrain объединяет 8 вузов, поддерживает партнёрские отношения с 20 IT-компаниями", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В пресс-службе добавили, что новое направление развития платформы в 2020 году - оценка компетенций IT-специалистов. Каждый пользователь платформы сможет проанализировать свои профессиональные навыки и понять свою потенциальную востребованность на рынке труда. На основе сравнительного анализа платформа будет выдавать конкретные рекомендации о том, каких навыков пользователю не хватает, чтобы стать востребованным специалистом в той или иной сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что цифровая экономика — "это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы". Глеб Никитин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что для Нижегородской области развитие цифровой экономики (в том числе — в рамках реализации одноименного нацпроекта) является абсолютным приоритетом.

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