Завершена реконструкция участка дороги Ардатов - Дивеево

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Ардатов - Дивеево на 20-ом километре.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации Гостройнадзора, администрацией Дивеевского муниципального района выданы документы на ввод объекта в эксплуатацию.
В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работы проводились в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" для обеспечения проезда транзитного транспорта по автомобильной дороге Ардатов - Дивеево и связи между муниципальными районами региона.
Генеральный подрядчик - АО "Строитель" - произвел замену дорожной одежды на участке протяженностью 232 метра. Теперь на двухполосной проезжей части шириной 7 метров уложен плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси. Кроме того, на объекте заменена водопропускная гофрированная труба диаметром три метра.
Напомним, в марте 2019 года Правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего в перечне более 50 мероприятий, в первую очередь - строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство.
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