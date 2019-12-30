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Общество

Завершена реконструкция участка дороги Ардатов - Дивеево

08 января 2020 09:58  [119] Общество

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Ардатов - Дивеево на 20-ом километре.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, получено заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации Гостройнадзора, администрацией Дивеевского муниципального района выданы документы на ввод объекта в эксплуатацию.

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что работы проводились в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" для обеспечения проезда транзитного транспорта по автомобильной дороге Ардатов - Дивеево и связи между муниципальными районами региона.

Генеральный подрядчик - АО "Строитель" - произвел замену дорожной одежды на участке протяженностью 232 метра. Теперь на двухполосной проезжей части шириной 7 метров уложен плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой смеси. Кроме того, на объекте заменена водопропускная гофрированная труба диаметром три метра.

Напомним, в марте 2019 года Правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев. Всего в перечне более 50 мероприятий, в первую очередь - строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство.

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