Более 250 мест предполагаемых свалок обнаружено в Нижегородской области в 2019 году с помощью спутника Общество

Несанкционированные свалки будут искать в Нижегородской области при помощи спутника, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что ГБУ "Экология региона" успешно апробировало в Нижегородской области новую технологию мониторинга объектов незаконного размещения отходов - дистанционное зондирование.

При взаимодействии с кафедрой геоинформатики, геодезии и кадастра ФГБОУ ВНО ННГАСУ в рамках дипломного проектирования была исследована территория Кстовского муниципального района по данным открытых геопорталов и ГК "Роскосмос". В итоге в Кстовском районе выявлено 54 предполагаемых объекта размещения отходов.

После этого в течение 2019 года были исследованы все зоны деятельности региональных операторов. По итогам выявлено 204 предполагаемых места несанкционированного размещения отходов. Данная информация направлена в отдел организации регионального государственного экологического надзора министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области для дальнейшего подтверждения выявленных мест несанкционированного размещения отходов в рамках контрольно-надзорной деятельности.

"Это эффективный инструмент, с помощью которого можно отслеживать появление несанкционированных свалок. Благодаря этому можно проводить более точную инвентаризацию незаконных мест размещения отходов. Также, имея эти данные, мы сможем оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глеб Никитин также отметил, что использование спутниковых снимков, имеющих высокое пространственное разрешение на местности, открывает большие возможности для точного, качественного и быстрого картографирования территорий.

"Космические снимки также обладают отличной наглядностью при мониторинге каких-либо площадных объектов, они позволяют отслеживать не только изменения формы и размеров объекта, но и другие его характеристики", - добавил Глеб Никитин.

В процессе дешифрирования происходит распознавание объектов по их признакам, определение характеристик, установление взаимосвязей с другими объектами.

Как пояснили в министерстве экологии региона, главными отличительными признаками при обнаружении свалок на снимке являются: неопределённая форма (форма пятна), белые и светло-серые оттенки (часто они бросаются в глаза на зелёном фоне растительности), мозаично-пятнистая структура (на снимках высокого разрешения можно разглядеть мусор и сделать вывод о содержании свалки).

В настоящее время мониторинг экологических правонарушений осуществляется лишь по мере проведения контрольных мероприятий согласно утвержденному плану проверок или по факту поступающих жалоб и обращений. При этом отсутствует целостный охват территорий региона, в результате нарушения своевременно не пресекаются. С помощью дистанционного зондирования земли есть возможность оперативно их выявлять и принимать соответствующие меры.

Напомним, в 2019 году по поручению Глеб Никитина муниципалитетам из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.