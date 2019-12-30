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Культура и отдых

Рождественский хоровой собор пройдет 11 января в храме Александра Невского Нижнего Новгорода

08 января 2020 10:53  [1] Культура и отдых

Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 11 января в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Стоит отметить, что возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Начало в 14:00. Вход свободный.

В хоровом соборе принимают участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода.

Гостями мероприятия станут:
- архиерейский мужской хор Саратовской митрополии (регент – Александр Занорин);
- Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого (художественный руководитель – Рафаэль Голямов);
- хор "Возрождение" Центра творческого развития "Радость" города Москвы (художественный руководитель и главный дирижер – Татьяна Жданова).

Режиссер и главный дирижер хорового собора – Иван Стольников.

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