Рождественский хоровой собор пройдет 11 января в храме Александра Невского Нижнего Новгорода Культура и отдых

Рождественский хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 11 января в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии. Стоит отметить, что возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Начало в 14:00. Вход свободный. В хоровом соборе принимают участие лучшие церковные хоры Нижегородской епархии и хоровые коллективы Нижнего Новгорода. Гостями мероприятия станут:

- архиерейский мужской хор Саратовской митрополии (регент – Александр Занорин);

- Барнаульский академический хор имени А.Б. Тарнецкого (художественный руководитель – Рафаэль Голямов);

- хор "Возрождение" Центра творческого развития "Радость" города Москвы (художественный руководитель и главный дирижер – Татьяна Жданова). Режиссер и главный дирижер хорового собора – Иван Стольников.

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