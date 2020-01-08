Нижегородский бизнес входит в число лидеров среди регионов РФ по привлечению льготных кредитов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприниматели входят в число лидеров среди бизнесменов в регионах РФ по привлечению льготных кредитов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, национальный проект содержит пять региональных проектов, объединяющих более 200 мероприятий. Это и расширение доступа к льготному финансированию, и старт целого ряда обучающих программ и программ по выращиванию бизнес-проектов.

"Основные мероприятия регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам" - это льготное кредитование по "Программе 1764" под ставку 8,5%. По этой программе в 2019 году привлечено более 14,5 млрд рублей кредитных средств – это пятое место в стране. В рамках программы, реализуемой Корпорацией МСП, нижегородские предприниматели получили около 3 млрд рублей кредитных средств – восьмое место в РФ", - сказал губернатор.

Напомним, в 2019 году по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".