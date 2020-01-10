Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области выросло на 60% Происшествия

Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2019 году выросло на 60% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Как рассказал в интервью телекомпании прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, всего за год в регионе зарегистрировано 586 преступлений коррупционной направленности. Общий ущерб по коррупционным преступлениям составил 300 млн рублей. После принятия мер прокурорского реагирования было возмещено 260 млн рублей.

В 2019 году было выявлено почти три тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. За эти нарушения наказаны около тысячи должностных лиц, взысканы штрафы на сумму свыше 19,5 млн рублей.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.