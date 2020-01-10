Последние новости рубрики Происшествия
11 января 2020 13:17  [129] Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области выросло на 60%
10 января 2020 17:16  [262] Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы
10 января 2020 14:15  [272] Несколько случаев обмана нижегородцев на крупные суммы денег через соцсеть произошли с начала 2020 года
10 января 2020 14:07  [295] Лось провалился под лед на Волге в Нижегородской области (ВИДЕО)
10 января 2020 12:30  [195] Подростка из Семенова оштрафовали за повреждение надгробий
10 января 2020 10:29  [331] Три человека пострадали на пожаре в доме на М.Покровской в Нижнем Новгороде
10 января 2020 10:11  [239] Нижегородские "черные" риелторы получили 9 и 5 лет колонии
09 января 2020 16:51  [489] Женщину, которая побоями изгоняла из сына "демонов", будут судить в Нижнем Новгороде
09 января 2020 16:30  [400] Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины, упавшей на лед на базе отдыха в Выксе
09 января 2020 13:52  [806] Доследственная проверка организована по факту гибели жительницы Павлова при катании на "ватрушке"
Происшествия

Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области выросло на 60%

11 января 2020 13:17  [129] Происшествия

Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области в 2019 году выросло на 60% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Как рассказал в интервью телекомпании прокурор Нижегородской области Вадим Антипов, всего за год в регионе зарегистрировано 586 преступлений коррупционной направленности. Общий ущерб по коррупционным преступлениям составил 300 млн рублей. После принятия мер прокурорского реагирования было возмещено 260 млн рублей.

В 2019 году было выявлено почти три тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. За эти нарушения наказаны около тысячи должностных лиц, взысканы штрафы на сумму свыше 19,5 млн рублей.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph