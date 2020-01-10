Более 40 уголовных дел по преступлениям в сфере ЖКХ возбуждено в Нижегородской области в 2019 году

Сорок два уголовных дела по преступлениям в сфере ЖКХ возбуждено в Нижегородской области в 2019 году. Об этом телекомпании "Волга" сообщил прокурор Вадим Антипов.
Он подчеркнул, что ущерб, нанесенный гражданам и организациям, полностью возмещен.
В результате принятых мер прокурорского реагирования более чем восьми тысячам нижегородцев произведен перерасчет квартплаты.
Кроме того, по информации Вадима Антипова, за год пресечены нарушения в деятельности 30 компаний коммунального комплекса, направлявших гражданам квитанции с размером платы, который не был проверен и утвержден службой по тарифам.
Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.
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