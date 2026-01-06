Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Общество

МЧС проверило храмы Нижегородской области перед Рождеством

06 января 2026 11:26
МЧС проверило храмы Нижегородской области перед Рождеством

В Нижегородской области перед Рождеством прошли масштабные проверки пожарной безопасности в храмах и церквях, где планируются праздничные богослужения.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, инспекторы государственного пожарного надзора осмотрели все религиозные объекты, задействованные в торжествах. Особое внимание уделили состоянию систем противопожарной защиты и путям эвакуации.

Кроме того, сотрудники МЧС провели инструктажи с настоятелями, старостами и служителями храмов. Им напомнили о правилах безопасности и действиях в случае пожара.

Из-за новогодне-рождественских мероприятий весь личный состав областного управления МЧС переведен на усиленный режим работы. В праздничные дни увеличено количество дежурных смен, а также задействована дополнительная техника и персонал.

С 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в регионе действует особый противопожарный режим. Его ввели для того, чтобы минимизировать риски возгораний в период массовых мероприятий и богослужений.

Ранее сообщалось, что рождественские богослужения пройдут в 92 храмах Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

