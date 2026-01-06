Врачи удалили грибок из носа нижегородского сыровара Общество

В Нижнем Новгороде мужчине, занимающемуся производством сыра с голубой плесенью, потребовалось хирургическое вмешательство после того, как у него диагностировали грибковое поражение носовых пазух. Об этом сообщает главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пациент предположил, что причиной заболевания стала его профессиональная деятельность. Он полагает, что вдыхание спор плесени, используемой в сыроварении, могло спровоцировать развитие инфекции.

Однако ЛОР-хирург Григорий Белозеров, который проводил операцию, не согласился с такой версией. По его словам, плесневые образования, обнаруженные в носу, не связаны с благородной плесенью, применяемой в производстве сыров.

В ходе вмешательства врач удалил из пазух значительное количество гноя, грибковых скоплений и полипов.

"Научные источники говорят, что "вдохнуть" плесень из сыра практически невозможно. Скорее всего, причина грибка — в затяжной аллергии и отсутствие адекватного лечения", — пояснил Белозеров.

Хотя в медицинской литературе описан так называемый "работника сырного производства", при котором грибком поражаются органы дыхания, чаще всего страдают лёгкие, а не носовые пазухи.

Ранее сообщалось, что известный самбист Вячеслав Кочугов перенес серьезную операцию на колене в одной из нижегородских клиник.