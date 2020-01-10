Пожилых нижегородцев научат воспринимать старение с позитивом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Университет серебряного возраста откроется в Нижнем Новгороде в январе 2020 года на базе нижегородской больницы №3 и медицинского центра "Визус-1". Об этом сообщается на сайте Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России".

В университете будут учить "воспринимать собственное старение с позитивом и оставаться активным насколько хватает сил". Обучение в нем будет проходить в игровой форме.

"В университете есть несколько факультетов, на которых будут проводиться занятия по самым разным аспектам, ухудшающим качество жизни пожилых людей. Например, будет уделено внимание борьбе с дискриминацией по возрастному признаку, или эйджизмом. Эйджизм оказывает вредное воздействие на здоровье пожилых граждан. Для борьбы с этим явлением необходимо новое понимание старения среди всех поколений людей", – сказала заместитель председателя НРО "Союза пенсионеров России" Татьяна Богданова.

В качестве педагогов-наставников в университете будут выступать геронтологи, представители общественных организаций, психологи, юристы.

"Статистика показывает: хмурые старики живут лет на семь – восемь меньше улыбчивых ровесников", - отмечают инициаторы проекта.

Ранее сообщалось, что нижегородским пенсионерам помогут переобучиться и выбрать профессию.