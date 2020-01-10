Восемь новых нижегородских месторождений поставлены на госбаланс в 2019 году Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Восемь новых месторождений строительных песков поставлены на государственный баланс в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о месторождениях в Богородском, Дивеевском, Уренском, Лысковском, Починковском и Городецком районах, а также в Дзержинске и Чкаловске.

Кроме того, произведена переоценка Шиморского месторождения карбонатных пород в Выксунском районе Нижегородской области.

В пресс-службе также сообщили, что в прошлом году региональное министерство экологии и природных ресурсов провело 10 аукционов на право пользования участками недр местного значения.

В 2019 году в бюджет Нижегородской области от пользователей недрами поступило 15,6 млн рублей. Это различные платежи пользователей недрами, сборы за участие в аукционах на право пользования участками недр местного значения и прочие государственные пошлины за выдачу лицензий на право пользования. Поступившая в бюджет региона сумма больше чем на 18% превысила плановые показатели.

"Грамотное использование природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия входит в число приоритетных региональных задач, которые перед нами ставит президент России Владимир Путин. Также данные задачи прописаны в национальном проекте "Экология". Отмечу, что в вопросе добычи недр важен жесткий контроль, чтобы не допускать, к примеру, их добычу за пределами обозначенных участков. Поручаю проводить активную работу в данном направлении и продолжать держать ситуацию на контроле", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В планах на 2020 год – проведение 10 аукционов на право пользования участками недр местного значения.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.