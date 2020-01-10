Последние новости рубрики Общество
13 января 2020 16:45  [321] Продажи билетов на "Стрижи" из Нижнего Новгорода возобновлены, на "Ласточки" - планируется открыть после 17 января
13 января 2020 16:42  [51] Властям поручено решить вопрос с отменой нижегородских маршруток за неделю
13 января 2020 16:12  [84] Горадминистрация обещала отремонтировать ливневку на Ванеева после жалобы нижегородца в соцсети
13 января 2020 15:39  [91] Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 до восьми
13 января 2020 15:30  [106] Единая диспетчерская система скорой помощи начнет работу в тестовом режиме 25 января
13 января 2020 15:10  [89] АСИ включило нижегородский проект "Вам решать" в число практик устойчивого развития
13 января 2020 15:09  [109] Нижний Новгород стал лидером по количеству ликвидированных свалок в 2019 году
13 января 2020 14:39  [110] Горадминистрация еще не решила, подавать ли заявку на включение Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо"
13 января 2020 11:51  [473] Пожилых нижегородцев научат воспринимать старение с позитивом
13 января 2020 11:43  [136] Более 300 единиц техники задействовано в уборке снега на нижегородских дорогах за последний час
Общество

Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 до восьми

13 января 2020 15:39  [91] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 (23 основных и три дополнительных) до восьми. Об этом сообщил директор департамента социальных проектов и коммуникаций Руслан Бадретдинов на брифинге 13 января 2020 года.

Премия вручается ежегодно за заслуги и достижения в развитии города и касается проектов, реализованных в минувшем году. На премию могут претендовать как отдельные авторы, так и коллективы.

Старые номинации были объединены в более глобальные: "Культура и искусство", "СМИ и социальные медиа", "Образования, наука и инновации", "Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств", "Развитие предпринимательства и туризма".

Две номинации были переименованы: "Экология" - в "Экология и защита окружающей среды", "Физкультура и спорт" – в "Спорт и продвижение здорового образа жизни".

Также появилась новая номинация - "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность".

Как подчеркнул Руслан Бадретдинов, такая оптимизация была проведена для увеличения престижа премии – "чтобы претендентов было больше, и они могли действительно за нее побороться".

Сама премия, по решению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, увеличена почти в четыре раза – с 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Номинантов на премию в новом формате будут выбирать экспертные советы, состоящие из утвержденных городских деятелей, а не представители организаций.

Прием заявок  стартовал 13 января и завершится 13 февраля. Он проводится в департаменте социальных проектов и коммуникаций горадминистрации. Экспертиза будет проходить до 20 марта. Торжественное вручение состоится до 30 марта, на мероприятие будут приглашены все нижегородцы.

Повторно лауреаты могут подавать заявки только через два года после получения премии.

СПРАВКА:

С 1993 года премию Нижнего Новгорода в разные годы получали известные музыканты, архитекторы, журналисты, врачи, ученые и руководители ведущих предприятий города. Среди лауреатов премии есть имена музыканта Мстислава Ростроповича и народного артиста Иосифа Кобзона, архитектора Александра Харитонова, кардиохирурга Бориса Королева.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph