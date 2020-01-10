Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 до восьми Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Количество номинаций на премию Нижнего Новгорода сократили с 26 (23 основных и три дополнительных) до восьми. Об этом сообщил директор департамента социальных проектов и коммуникаций Руслан Бадретдинов на брифинге 13 января 2020 года.

Премия вручается ежегодно за заслуги и достижения в развитии города и касается проектов, реализованных в минувшем году. На премию могут претендовать как отдельные авторы, так и коллективы.

Старые номинации были объединены в более глобальные: "Культура и искусство", "СМИ и социальные медиа", "Образования, наука и инновации", "Архитектура, дизайн и благоустройство общественных пространств", "Развитие предпринимательства и туризма".

Две номинации были переименованы: "Экология" - в "Экология и защита окружающей среды", "Физкультура и спорт" – в "Спорт и продвижение здорового образа жизни".

Также появилась новая номинация - "Социальные проекты, волонтерство и благотворительность".

Как подчеркнул Руслан Бадретдинов, такая оптимизация была проведена для увеличения престижа премии – "чтобы претендентов было больше, и они могли действительно за нее побороться".

Сама премия, по решению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, увеличена почти в четыре раза – с 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Номинантов на премию в новом формате будут выбирать экспертные советы, состоящие из утвержденных городских деятелей, а не представители организаций.

Прием заявок стартовал 13 января и завершится 13 февраля. Он проводится в департаменте социальных проектов и коммуникаций горадминистрации. Экспертиза будет проходить до 20 марта. Торжественное вручение состоится до 30 марта, на мероприятие будут приглашены все нижегородцы.

Повторно лауреаты могут подавать заявки только через два года после получения премии.

СПРАВКА:

С 1993 года премию Нижнего Новгорода в разные годы получали известные музыканты, архитекторы, журналисты, врачи, ученые и руководители ведущих предприятий города. Среди лауреатов премии есть имена музыканта Мстислава Ростроповича и народного артиста Иосифа Кобзона, архитектора Александра Харитонова, кардиохирурга Бориса Королева.