Нижегородские предприниматели могут арендовать госимущество на льготных условиях Бизнес

Нижегородские предприниматели могут арендовать на льготных условиях государственное и муниципальное имущество. Об этом сообщили в региональном минпроме.

"В каждом районе и городском округе Нижегородской области утверждены перечни имущества, которое может быть предоставлено предпринимателям в качестве поддержки. Эти перечни периодически дополняются. Так, за 2019 год количество объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества Нижегородской области, возросло на 27% Воспользоваться этим имуществом бизнесмены могут на безвозмездной основе или льготных условиях", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, по итогам 2019 года в перечни государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области включено 1 337 объектов, из которых 18% составляют земельные участки.

"Такое имущество - нежилые здания, сооружения, помещения, земельные участки, транспортные средства, коммуникации предоставляется в аренду по льготным ставкам на срок не менее 5 лет. Кроме того, оно может быть передано предпринимателям во владение. Соответствующее решение принимается администрацией муниципального района или городского округа, на территории которого расположен объект", - рассказал министр.

Перечни муниципального имущества размещены на сайтах администраций муниципальных образований, их утвердивших, а с перечнем государственного имущества можно ознакомиться на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Напомним, центр и горячая линия "Мой бизнес" 8-800-301-29-94 открылись в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" предприниматели могут сообщать по телефону (831) 435-17-00 в рабочее время.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".