Экономика

Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье

13 января 2026 16:56 Экономика
Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Семейную ипотеку на вторичное жилье отменили в Городце и Заволжье Нижегородской области. Своими мыслями на этот счет с НИА "Нижний Новгород" поделился глава Городецкого округа Александр Мудров. 

По его словам, решение о корректировке списка городов, где действует данный вид ипотеки, основано на принципах программы: она направлена, прежде всего, на поддержку строительства нового жилья.

Напомним, семейную ипотеку на вторичку дают только в тех городах, где строят мало нового жилья. По условиям программы, в населенном пункте должно строиться не более двух домов.

"Все механизмы программы задействованы для покупки нового жилья. В тех городах, где таких разрешений немного, допускается использование семейной ипотеки для покупки вторичного жилья. Но если есть активный первичный рынок, то программа распространяется только на новостройки", — объяснил глава округа.

В Городецком округе, по словам Мудрова, в последнее время было выдано три разрешения на строительство многоквартирных домов. Как полагают в Дом.РФ, это свидетельствует о достаточном предложении жилья в округе. 

"Ожидать бурного роста рынка жилья в ближайшее время не приходится из-за текущей экономической ситуации, но строительство в нашем округе продолжается. Это факт", — подчеркнул он.

Как сообщается на сайте финансовой организации Дом. РФ, при покупке жилья устанавливается фиксированная ставка в 6% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ранее сообщалось, что программу семейной ипотеки продлили до 2030 года. Принять участие в ней можно только один раз, а главным условием является наличие в семье хотя бы одного ребёнка младше шести лет.

Напомним также, что эксперт оценил риски для неплательщиков по ипотеке в 2026 году.

Напомним также, что эксперт оценил риски для неплательщиков по ипотеке в 2026 году.

