Городец и Заволжье исключили из программы льготной семейной ипотеки Экономика

В Нижегородской области изменились правила получения семейной ипотеки. Городец и Заволжье больше не участвуют в программе. Теперь жители этих городов не смогут купить квартиру на вторичке по льготной ставке до 6% годовых.

Обновлённый список населённых пунктов, где семейная ипотека на вторичку всё ещё доступна, опубликовал ДОМ.РФ. В него вошли 20 городов: Балахна, Богородск, Ветлуга, Володарск, Княгинино, Лукоянов, Лысково, Павлово, Ворсма, Горбатов, Сергач, Урень, Саров, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Семёнов, Перевоз, Чкаловск и Шахунья.

Напомним, программа семейной ипотеки продлена до 2030 года. Воспользоваться льготой разрешается только один раз, а главное условие — в семье должен быть хотя бы один ребёнок младше шести лет.

Есть и дополнительные требования. Купить квартиру по программе можно только в населённых пунктах, где либо совсем нет новостроек, либо строится не больше двух многоквартирных домов. Сам дом при этом должен быть не старше 20 лет на момент оформления сделки. Кроме того, продавец и покупатель не должны быть родственниками, супругами или деловыми партнёрами. Это сделано для того, чтобы исключить схемы с фиктивными сделками.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года вступит в силу правило "одна семейная ипотека на семью". Это значит, что оформить льготный кредит можно будет только один раз и только совместно с супругом или супругой. Нововведение направлено на то, чтобы граждане жильё покупали для жизни, а не для перепродажи.