10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 января 2026 16:56Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье
13 января 2026 16:35В Нижегородской области обновили сервис самопроверок бизнеса
13 января 2026 16:09Сельскохозяйственная компания из Дивеевского округа присоединилась к проекту "Производительность труда"
13 января 2026 15:50РЭЦ запустил четыре новых сервиса на платформе "Мой экспорт" в 2025 году
13 января 2026 14:31Стоимость проезда в нижегородских электричках изменится с 15 января
13 января 2026 13:40Новый завод за 1,5 млрд рублей построят в Дзержинске до конца года
13 января 2026 12:06Более 10 тысяч компаний обратились в Нижегородский кадровый центр в 2025 году
13 января 2026 10:25Городец и Заволжье исключили из программы льготной семейной ипотеки
12 января 2026 20:00Нижегородские инновационные компании смогут привлечь до 5 млн рублей
12 января 2026 15:01Более 19 800 человек нашли работу при поддержке Нижегородского кадрового центра в 2025 году
Экономика

Сельскохозяйственная компания из Дивеевского округа присоединилась к проекту "Производительность труда"

13 января 2026 16:09 Экономика
Сельскохозяйственная компания из Дивеевского округа присоединилась к проекту Производительность труда

Фото: Александр Воложанин

Сельскохозяйственная компания ООО «Дивеевское» стала 307-м в Нижегородской области участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, животноводстве, производстве готовой молочной и другой пищевой продукции.

«Дивеевское» стало двенадцатым сельскохозяйственным предприятием Нижегородской области, которое присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Многие предприятия этой сферы уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. Например, племзавод «Пушкинское» увеличил выработку на 10 процентов, племзавод имени Ленина - на 15 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты регионального центра компетенций будут сопровождать работу предприятия в течение полугода. За это время они выберут пилотных поток, проведут анализ процессов, определят ключевые «узкие» места и внедрят ряд решений, призванных повысить производительность труда. Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дивеевский район Минсельхоз Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных