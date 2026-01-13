Новый завод за 1,5 млрд рублей построят в Дзержинске до конца года Экономика

Фото: "Синтез-ОКА"

Компания "Синтез ОКА" завершила два ключевых этапа проекта по созданию производства простых полиэфиров и полиалкиленгликолей в Дзержинске. Общий объем инвестиций на текущий момент составил 1,5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, завершено расширение склада готовой продукции, а также получено разрешение регионального минстроя на ввод в эксплуатацию здания, где будет установлено новое технологическое оборудование.

Все основные установки уже законтрактованы, а поставщикам перечислены авансовые платежи. Частично финансирование обеспечено за счет средств Фонда развития промышленности. Работы по проекту ведутся строго по графику.

Дополнительно к основному бюджету компания направит еще 100 млн рублей на капитальный ремонт одного из ранее неиспользуемых зданий. После реконструкции в нем разместятся сотрудники предприятия.

На первом этаже корпуса планируется открыть аналитическую лабораторию, на втором — производственные мастерские, на третьем — бытовые помещения, а на четвертом — административные офисы.

Ранее сообщалось, что два промышленно-производственных корпуса возведут в Дзержинске.