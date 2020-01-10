ГИБДД разыскивает двух водителей, по вине которых пострадали нижегородцы Происшествия

Госавтоинспекция разыскивает двух водителей, по вине которых пострадали нижегородцы. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Речь идет о двух разных ДТП.

Первое произошло 13 января 2020 года в 06:50 на ул. Красных Зорь, около дома № 18А в Московском районе. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением и совершил столкновение с Renault Duster с последующим наездом на пешехода.

В результате, пострадали 56-летняя женщина-пешеход, с переломом ребра ее госпитализировали. Также пострадали пассажиры Renault и Mercedes, 42-летняя женщина и 26-летний молодой человек соответственно.

Второе ДТП зафиксировано также 13 января, но в Советском районе: в 22:15 около дома № 54 по пр. Гагарина неустановленный водитель, совершил наезд на дорожника, который в этот момент убирал снег. В результате произошедшего 59-летний мужчина с сотрясением мозга был госпитализирован.