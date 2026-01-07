Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона

Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона

Жительница Канавинского района Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег после переписки с аферистами в мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

59-летняя пенсионерка обратилась в отдел полиции № 5 с заявлением о хищении средств. По её словам, в течение двух недель она общалась с человеком, представившимся сотрудником управляющей компании. Он сообщил, что в её доме планируется замена домофона, и для получения новых ключей необходимо передать код из смс-сообщения.

Женщина, не подозревая подвоха, продиктовала код. Спустя некоторое время с ней связался другой неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на её имя якобы оформлена доверенность и мошенники пытаются завладеть её деньгами. Чтобы защитить средства, он посоветовал перевести все сбережения на "безопасный" счёт.

Доверившись лжеполицейскому, пенсионерка перевела 785 тысяч рублей через банкомат в Нижегородском районе города. Позже она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули нижегородца при продаже фальшивого телефона.

