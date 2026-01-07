Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле" Происшествия

Роспотребнадзор временно запретил ввоз в Россию некоторых детских смесей от компании "Нестле Россия" из-за опасного токсина в составе продукции.

Под ограничение попали сухие молочные, кисломолочные и безлактозные смеси, а также лечебное питание на основе аминокислот. Речь идёт о продуктах под брендами "NAN 1 OPTIPRO", "NAN 2 OPTIPRO", "NAN Supreme", "NAN EXPERPRO", "NAN безлактозный", "PreNAN", "Nestogen Комфорт" и "Алфаре Амино", произведённых в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Поводом для запрета стало возможное присутствие в смесях токсина цереулида. Его обнаружили в растительных маслах, которые поставлялись сторонним производителем и использовались в качестве сырья.

Этот токсин может вызывать рвоту и диарею, которые обычно появляются в течение шести часов после употребления заражённого продукта. Симптомы похожи на пищевое отравление или аллергическую реакцию на молочный белок.

Отдельно отмечается, что данная продукция не относится к товарам, которые подлежат обязательной маркировке в России.

Роспотребнадзор просит родителей учитывать эту информацию при покупке детского питания. До выяснения всех обстоятельств оборот этих смесей на территории страны запрещён.

