Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"

Фото:
Роспотребнадзор временно запретил ввоз в Россию некоторых детских смесей от компании "Нестле Россия" из-за опасного токсина в составе продукции.
Под ограничение попали сухие молочные, кисломолочные и безлактозные смеси, а также лечебное питание на основе аминокислот. Речь идёт о продуктах под брендами "NAN 1 OPTIPRO", "NAN 2 OPTIPRO", "NAN Supreme", "NAN EXPERPRO", "NAN безлактозный", "PreNAN", "Nestogen Комфорт" и "Алфаре Амино", произведённых в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.
Поводом для запрета стало возможное присутствие в смесях токсина цереулида. Его обнаружили в растительных маслах, которые поставлялись сторонним производителем и использовались в качестве сырья.
Этот токсин может вызывать рвоту и диарею, которые обычно появляются в течение шести часов после употребления заражённого продукта. Симптомы похожи на пищевое отравление или аллергическую реакцию на молочный белок.
Отдельно отмечается, что данная продукция не относится к товарам, которые подлежат обязательной маркировке в России.
Роспотребнадзор просит родителей учитывать эту информацию при покупке детского питания. До выяснения всех обстоятельств оборот этих смесей на территории страны запрещён.
Ранее сообщалось, что опасные вещества нашли в напитке "Алоэ Вера".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+