Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
06 января 2026 18:38Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали
06 января 2026 14:42Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе
06 января 2026 13:33Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком
06 января 2026 13:02Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде
05 января 2026 17:39НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria
05 января 2026 13:33В Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Происшествия

Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"

07 января 2026 10:15 Происшествия
Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях Нестле

Фото: freepik.com

Роспотребнадзор временно запретил ввоз в Россию некоторых детских смесей от компании "Нестле Россия" из-за опасного токсина в составе продукции.

Под ограничение попали сухие молочные, кисломолочные и безлактозные смеси, а также лечебное питание на основе аминокислот. Речь идёт о продуктах под брендами "NAN 1 OPTIPRO", "NAN 2 OPTIPRO", "NAN Supreme", "NAN EXPERPRO", "NAN безлактозный", "PreNAN", "Nestogen Комфорт" и "Алфаре Амино", произведённых в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.

Поводом для запрета стало возможное присутствие в смесях токсина цереулида. Его обнаружили в растительных маслах, которые поставлялись сторонним производителем и использовались в качестве сырья.

Этот токсин может вызывать рвоту и диарею, которые обычно появляются в течение шести часов после употребления заражённого продукта. Симптомы похожи на пищевое отравление или аллергическую реакцию на молочный белок.

Отдельно отмечается, что данная продукция не относится к товарам, которые подлежат обязательной маркировке в России.

Роспотребнадзор просит родителей учитывать эту информацию при покупке детского питания. До выяснения всех обстоятельств оборот этих смесей на территории страны запрещён.

Ранее сообщалось, что опасные вещества нашли в напитке "Алоэ Вера".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Продовольствие Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
05 января 2026 17:39НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria
17 декабря 2025 13:00Зараженную хурму из Узбекистана нашли в Дзержинске
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных