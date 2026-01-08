Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 января 2026 13:39Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде
07 января 2026 20:4530-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе
07 января 2026 17:31Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога
07 января 2026 16:357-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске
07 января 2026 14:58Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона
07 января 2026 11:59Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
Происшествия

Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде

08 января 2026 13:39 Происшествия
Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде

В Нижегородской области сотрудники полиции изъяли автомобиль у 64-летнего жителя города Кулебаки, повторно задержанного за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

Инцидент произошёл в конце октября 2025 года. Мужчина управлял автомобилем марки "Вортекс Estina A21" и передвигался по улице Лесная. Его поведение за рулём вызвало подозрение у полицейских, которые остановили транспортное средство для проверки.

Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В связи с этим в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает наказание за вождение в нетрезвом виде лицом, которое уже было подвергнуто административному взысканию или имеет судимость за подобное правонарушение.

Автомобиль нарушителя изъяли и отвезли на специализированную стоянку. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске поймали нетрезвого водителя, который управлял машиной без капота и дверей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кулебаки Пьяный водитель Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 12:4911 человек погибли из-за пьяных водителей в Нижнем Новгороде в 2025 году
28 декабря 2025 09:00Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю
03 декабря 2025 15:25Пьяного водителя задержали после погони около Арзамаса — видео
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных