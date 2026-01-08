Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде

В Нижегородской области сотрудники полиции изъяли автомобиль у 64-летнего жителя города Кулебаки, повторно задержанного за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
Инцидент произошёл в конце октября 2025 года. Мужчина управлял автомобилем марки "Вортекс Estina A21" и передвигался по улице Лесная. Его поведение за рулём вызвало подозрение у полицейских, которые остановили транспортное средство для проверки.
Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. В связи с этим в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает наказание за вождение в нетрезвом виде лицом, которое уже было подвергнуто административному взысканию или имеет судимость за подобное правонарушение.
Автомобиль нарушителя изъяли и отвезли на специализированную стоянку. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Дзержинске поймали нетрезвого водителя, который управлял машиной без капота и дверей.
