Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога

В одном из гаражных кооперативов Нижнего Новгорода вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Возгорание произошло на проспекте Героев. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, огонь повредил сразу несколько машин.
К тушению были привлечены 4 пожарные машины. С огнем боролись 15 сотрудников МЧС.
По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог.
Сейчас на месте работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
