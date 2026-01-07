Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Происшествия
07 января 2026 17:31Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога
07 января 2026 16:357-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске
07 января 2026 14:58Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона
07 января 2026 11:59Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
06 января 2026 18:38Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали
06 января 2026 14:42Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе
Происшествия

Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога

07 января 2026 17:31 Происшествия
Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В одном из гаражных кооперативов Нижнего Новгорода вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло на проспекте Героев. Площадь пожара составила около 5 квадратных метров, огонь повредил сразу несколько машин.

К тушению были привлечены 4 пожарные машины. С огнем боролись 15 сотрудников МЧС.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать поджог.

Сейчас на месте работают дознаватели, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что 150 голов скота погибло в пожаре на ферме в Нижегородской области.

