"Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги программы техперевооружения и реконструкции трубопроводов за 2019 год Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации программы технического перевооружения и реконструкции магистральных трубопроводов за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В эксплуатацию введено 38,6 км линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) после реконструкции.

Цель проведения работ - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

В течение 2019 года АО "Транснефть-Верхняя Волга"" произвело техническое перевооружение и реконструкцию 16 объектов линейной части. Основной объем работ проводился на участках МНПП Горький - Рязань-2 на территории Нижегородской области, МН Сургут - Полоцк в Ивановской и Владимирской областях. Были заменены подводные переходы на МНПП Рязань - Москва через р. Северка. Также работы по реконструкции проведены на МН Сургут - Полоцк через р. Чернушка в Нижегородской области и р. Вергуза в Ивановской области. Произведено техническое перевооружение Кольцевого нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы через малый водоток ручья Незнайка в Московской области.

После завершения работ АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило технологическое подключение реконструированных линейных участков к действующим магистральным нефтепроводам.

Комплекс технических мероприятий выполнялся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями Российской Федерации.