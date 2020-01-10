Последние новости рубрики Экономика
14 января 2020 13:06  [39] "Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги программы техперевооружения и реконструкции трубопроводов за 2019 год
14 января 2020 12:37  [87] Моника, Эчпочмак и Дружба: сто вариантов названий предложили россияне для скоростной трассы "Москва-Казань"
14 января 2020 11:20  [93] Высокоскоростную автомагистраль через Нижегородскую область построят до 2027 года
14 января 2020 09:39  [110] Нижегородский водоканал сообщил о снижении аварийности на сетях на 14% по итогам 2019 года
13 января 2020 10:21  [240] Доходы бюджета Нижегородской области выросли почти на 9% по итогам 2019 года
11 января 2020 10:40  [360] Дзержинский ГосНИИмаш планируется приватизировать в течение двух лет
10 января 2020 16:32  [383] Более 13 тысяч га леса будет восстановлено в Нижегородской области в 2020 году
10 января 2020 15:13  [580] Нижегородский онкоцентр за 9,5 млрд рублей планируют построить к 2025 году
10 января 2020 14:35  [338] Новая мера господдержки для нижегородских аграриев: затраты на известкование будут компенсированы
09 января 2020 12:59  [434] Бонусные участки за восстановление ОКН Нижегородской области: Глеб Никитин внес проект закона
Экономика

"Транснефть-Верхняя Волга" подвела итоги программы техперевооружения и реконструкции трубопроводов за 2019 год

14 января 2020 13:06  [39] Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации программы технического перевооружения и реконструкции магистральных трубопроводов за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В эксплуатацию введено 38,6 км линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) после реконструкции.

Цель проведения работ - повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

В течение 2019 года АО "Транснефть-Верхняя Волга"" произвело техническое перевооружение и реконструкцию 16 объектов линейной части. Основной объем работ проводился на участках МНПП Горький - Рязань-2 на территории Нижегородской области, МН Сургут - Полоцк в Ивановской и Владимирской областях. Были заменены подводные переходы на МНПП Рязань - Москва через р. Северка. Также работы по реконструкции проведены на МН Сургут - Полоцк через р. Чернушка в Нижегородской области и р. Вергуза в Ивановской области. Произведено техническое перевооружение Кольцевого нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы через малый водоток ручья Незнайка в Московской области.

После завершения работ АО "Транснефть-Верхняя Волга" выполнило технологическое подключение реконструированных линейных участков к действующим магистральным нефтепроводам.

Комплекс технических мероприятий выполнялся в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями Российской Федерации.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph