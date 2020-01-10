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Политика

Нижегородский онкодиспансер возглавил бывший завотделением Сергей Гамаюнов

14 января 2020 17:19  [66] Политика

Нижегородский областной онкологический диспансер возглавил бывший заведующий отделением лучевых и хирургических методов лечения заболеваний торакальной области этого медицинского учреждения Сергей Гамаюнов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Назначение нового главы онкодиспансера состоялось 14 января 2020 года.

Сергей Гамаюнов в 2018-2019 гг. работал в должности заведующего отделением лучевых и хирургических методов лечения заболеваний торакальной области. Ранее, с 2006 года по 2015 год работал врачом-онкологом, заведующим отделением, с 2015 года - заместителем главного врача по вопросам хирургической помощи Республиканского клинического онкологического диспансера Чувашской Республики.

Сергей Гамаюнов является кандидатом медицинских наук, сэксперт и координатор научных программ Евразийской федерации онкологии. Имеет опыт работы на руководящей должности, обладает широкими знаниями в сфере медицинских наук.

Напомним, что в 2020 году на борьбу с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области запланировано более 6 млрд рублей, это почти на 2 млрд больше, чем в прошедшем 2019 году.

"Борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшая часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина", - добавили в пресс-службе.

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