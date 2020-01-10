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Бизнес

Магазин медицинской одежды работает в нижегородском ЦУМе

16 января 2020 14:44  [58] Бизнес

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Магазин медицинской одежды работает в нижегородском ЦУМе. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью универмага.

Отдел ELIT расположен на первом этаже ЦУМа. В отделе по связям с общественностью добавили, что магазин имеет более 200 партнеров в городах России и СНГ. В каталоге кампании более 1 000 моделей медицинской одежды самого широкого ассортимента от 40 до 70 размера.

Традиционно одежда для медицинских работников имела исключительно белый цвет. Сегодня униформа медицинского персонала выполняется в разных цветах в зависимости от характера работы. В отделе ELIT представлено разнообразие цветов и фасонов.

Для пошива такой одежды используется смесовая ткань с большим процентом натуральных волокон, что делает медицинскую униформу прочной, износостойкой и простой в уходе. В магазине представлены мужские и женские модели.

Время работы ЦУМа с 9:00 до 21:00. Следить за новостями торгового центра можно на официальном сайте www.csum.ru, на страницах ВКонтакте vk.com/csum__nn и Инстаграм https://www.instagram.com/csum_nn.

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