Самой юной невестой в 2019 году стала 14-летняя беременная нижегородка Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самой юной невестой в Нижегородской области в 2019 году стала 14-летняя девушка, которая к тому же была беременной. Об этом сообщила журналистам руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова 16 января.

В прошлом году нижегородцы в возрасте от 14 до 16 лет заключили семь браков.

При этом ЗАГС Нижегородской области продолжает констатировать увеличение возраста вступающих в брак. Всего в минувшем году было заключено 19 574 браков и основная часть – между нижегородцами в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как до начала 2000-х годов преобладали браки между юношами и девушками, которым исполнилось по 18-25 лет.