Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году

В Нижегородской области утвердили перечень наиболее востребованных профессий и специальностей, на которые будет ориентироваться система государственной поддержки профессионального обучения в 2026 году. Соответствующий приказ опубликован региональным Управлением по труду и занятости населения.
Документ включает 73 позиции и отражает прогнозные потребности регионального рынка труда. Список станет основой для программ бесплатного переобучения, повышения квалификации и других образовательных инициатив, финансируемых за счет бюджета.
Особое внимание в перечне уделено рабочим профессиям. Среди них — сварщики, электромонтеры, слесари, водители, а также операторы станков с числовым программным управлением.
Полный перечень утвержденных профессий:
Ранее сообщалось, что 24% нижегородцев согласны снизить свои зарплатные ожидания, чтобы устроиться на работу или сохранить текущее место.
