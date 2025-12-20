Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году Общество

В Нижегородской области утвердили перечень наиболее востребованных профессий и специальностей, на которые будет ориентироваться система государственной поддержки профессионального обучения в 2026 году. Соответствующий приказ опубликован региональным Управлением по труду и занятости населения.

Документ включает 73 позиции и отражает прогнозные потребности регионального рынка труда. Список станет основой для программ бесплатного переобучения, повышения квалификации и других образовательных инициатив, финансируемых за счет бюджета.

Особое внимание в перечне уделено рабочим профессиям. Среди них — сварщики, электромонтеры, слесари, водители, а также операторы станков с числовым программным управлением.

Полный перечень утвержденных профессий:

Ранее сообщалось, что 24% нижегородцев согласны снизить свои зарплатные ожидания, чтобы устроиться на работу или сохранить текущее место.