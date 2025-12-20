Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

В нижегородском метро запустят новогодние поезда

20 декабря 2025 12:21 Общество
В нижегородском метро запустят новогодние поезда

Фото: администрация Нижнего Новгорода

С 22 декабря в метро Нижнего Новгорода начнут курсировать два новогодних поезда. Об этом рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

Сотрудники метрополитена уже пятый год создают новогоднее настроение в подземке: развешивают гирлянды, ёлочные ветви с шарами, поздравления в стилистике советских новогодних открыток. 

Подготовка к запуску почти завершена — оба состава появятся на линиях уже в понедельник. Один поезд будет курсировать по Автозаводской линии, второй — по Сормовско-Мещерской. Оба останутся на маршрутах до 14 января.

"Мы украшаем поезда, чтобы принести нашим уважаемым пассажирам радость, чтобы они увидели не только украшенный город, но и украшенные поезда и станции. Это сразу создаст новогоднее настроение, не взирая на перемены погоды", - отметил заместитель начальника по ремонту МП "Нижегородское метро" Эльдар Булгаков.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий комплекс "Владимир" завершил проходку второго тоннеля между будущими станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".  

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий комплекс "Владимир" завершил проходку второго тоннеля между будущими станциями "Сенная" и "Площадь Свободы".

Теги:
Метро Новый год
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных