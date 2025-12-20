Нижегородскую "Школу 800" признали "Школой года в цифре" Общество

Нижегородская "Школа 800" стала победителем в номинации "Школа года в цифре" на Всероссийской премии Московского международного салона образования (ММСО).

Эта награда присуждается тем учебным заведениям, которые эффективно используют цифровые технологии для построения честного, открытого и содержательного общения со всеми участниками образовательного процесса — от учеников и родителей до выпускников и партнёров.

Всего на премию было подано около 2 тысяч заявок из 81 региона России. Победителей выбирали в 17 номинациях.

Как рассказал директор школы Марк Сартан, победа стала результатом системной работы по созданию современной образовательной среды, где цифровые инструменты — это не просто про автоматизацию, а про живой диалог и вовлечённость.

"Я благодарен уважаемому жюри за признание наших успехов! Образование в "Школе 800" – это умение развиваться вместе с миром. Мы учим детей главному - быть гибкими в меняющейся реальности, осваивать новые знания всю жизнь. Навык адаптироваться и учиться важнее запоминания фактов. Естественно, мы и сами следуем этому принципу, активно внедряя в нашу работу цифровые инструменты и разнообразные средства коммуникации. Последнее особенно важно, учитывая, что филиалы "Школы 800" находятся в трех разных частях Нижнего Новгорода", — отметил он.

Губернатор Глеб Никитин поздравил коллектив образовательного учреждения в своем телеграм-канале.

"Поздравляю директора Марка Сартана и весь коллектив. Вы уверенно подтверждаете статус инновационной площадки, задающей высокую планку для образовательной сферы региона. Ровно год назад вы стали лауреатами в номинации "Бренд года", сейчас - новое достижение. Желаю "Школе 800" не останавливаться на достигнутом, продолжать быть источником вдохновения и новых практик для всего региона. Так держать!" — написал глава региона.

