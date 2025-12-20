Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 16:38Нижегородскую "Школу 800" признали "Школой года в цифре"
20 декабря 2025 14:42Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами
20 декабря 2025 14:06Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе
20 декабря 2025 12:21В нижегородском метро запустят новогодние поезда
20 декабря 2025 11:14Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января
20 декабря 2025 10:39Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
20 декабря 2025 08:00В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей
20 декабря 2025 07:00Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца
Общество

Нижегородскую "Школу 800" признали "Школой года в цифре"

20 декабря 2025 16:38 Общество
Нижегородскую Школу 800 признали Школой года в цифре

Фото: организаторы премии

Нижегородская "Школа 800" стала победителем в номинации "Школа года в цифре" на Всероссийской премии Московского международного салона образования (ММСО).

Эта награда присуждается тем учебным заведениям, которые эффективно используют цифровые технологии для построения честного, открытого и содержательного общения со всеми участниками образовательного процесса — от учеников и родителей до выпускников и партнёров.

Всего на премию было подано около 2 тысяч заявок из 81 региона России. Победителей выбирали в 17 номинациях.

Как рассказал директор школы Марк Сартан, победа стала результатом системной работы по созданию современной образовательной среды, где цифровые инструменты — это не просто про автоматизацию, а про живой диалог и вовлечённость.

"Я благодарен уважаемому жюри за признание наших успехов! Образование в "Школе 800" – это умение развиваться вместе с миром. Мы учим детей главному - быть гибкими в меняющейся реальности, осваивать новые знания всю жизнь. Навык адаптироваться и учиться важнее запоминания фактов. Естественно, мы и сами следуем этому принципу, активно внедряя в нашу работу цифровые инструменты и разнообразные средства коммуникации. Последнее особенно важно, учитывая, что филиалы "Школы 800" находятся в трех разных частях Нижнего Новгорода", — отметил он.

Губернатор Глеб Никитин поздравил коллектив образовательного учреждения в своем телеграм-канале.

"Поздравляю директора Марка Сартана и весь коллектив. Вы уверенно подтверждаете статус инновационной площадки, задающей высокую планку для образовательной сферы региона. Ровно год назад вы стали лауреатами в номинации "Бренд года", сейчас - новое достижение. Желаю "Школе 800" не останавливаться на достигнутом, продолжать быть источником вдохновения и новых практик для всего региона. Так держать!" — написал глава региона.

Напомним, в начале года главный редактор НИА "Нижний Новгород" пообщалась с директором школы Марком Сартаном. Первую часть можно прочитать тут, а вторую — здесь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Награды Школа 800 Школы
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 13:34Кабайло объяснил, как будет работать свободный доступ на школьные стадионы
19 декабря 2025 16:22Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года
17 декабря 2025 10:04Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных