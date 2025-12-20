Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе Общество

Фото: минград Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода согласовали внешний вид второго дома, который станет частью масштабного проекта КРТ. Об этом сообщили в региональном министерстве градостроительства.

Жилой дом с общественными помещениями под номером 3.1 по генплану появится в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки. Проектную документацию подготовила компания СЗ "Проект-С-35".

Этот дом войдёт в первую очередь застройки, в которую также включены ещё три здания. Все они будут одинаковой этажности — по 21. Первый корпус в рамках проекта получил одобрение ещё в июле.

Архитектура новостройки выполнена в современном стиле. Фасады украсят сдержанные серые оттенки, кирпичная отделка и рустованная штукатурка. Первый этаж выделят крупные витражные окна в объёмных рамах, а в фасаде предусмотрены открытые балконы.

Территорию вокруг дома разделят по функционалу: с одной стороны — общественные пространства, с другой — уютный внутренний двор. Здесь появятся детская и спортивная площадки, зоны отдыха для взрослых и общая спортивная территория. Для жителей запланированы открытые парковки для машин и велосипедов по периметру, а также закрытые велобоксы, встроенные в здания.

