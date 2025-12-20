Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 14:06Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе
20 декабря 2025 12:21В нижегородском метро запустят новогодние поезда
20 декабря 2025 11:14Парковку на улице Радищева в Нижнем Новгороде запретят с 9 января
20 декабря 2025 10:39Названы самые востребованные профессии в Нижегородской области в 2026 году
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
20 декабря 2025 08:00В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей
20 декабря 2025 07:00Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца
19 декабря 2025 20:15Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ
19 декабря 2025 19:45СВО, повышение НДС и комета 3I/ATLAS: что спрашивали у Путина на "Итогах года"
Общество

Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе

20 декабря 2025 14:06 Общество
Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе

Фото: минград Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода согласовали внешний вид второго дома, который станет частью масштабного проекта КРТ. Об этом сообщили в региональном министерстве градостроительства.

Жилой дом с общественными помещениями под номером 3.1 по генплану появится в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки. Проектную документацию подготовила компания СЗ "Проект-С-35".

Этот дом войдёт в первую очередь застройки, в которую также включены ещё три здания. Все они будут одинаковой этажности — по 21. Первый корпус в рамках проекта получил одобрение ещё в июле.

Архитектура новостройки выполнена в современном стиле. Фасады украсят сдержанные серые оттенки, кирпичная отделка и рустованная штукатурка. Первый этаж выделят крупные витражные окна в объёмных рамах, а в фасаде предусмотрены открытые балконы.

Территорию вокруг дома разделят по функционалу: с одной стороны — общественные пространства, с другой — уютный внутренний двор. Здесь появятся детская и спортивная площадки, зоны отдыха для взрослых и общая спортивная территория. Для жителей запланированы открытые парковки для машин и велосипедов по периметру, а также закрытые велобоксы, встроенные в здания.

Ранее сообщалось, что бюджет Нижегородской области получил более 1 млрд рублей благодаря механизму КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Минград Строительство
Поделиться:
Новости по теме
11 декабря 2025 18:16Архитектурный конкурс проведут по будущему проекту обновления "Водника"
11 декабря 2025 14:11Стали известны подробности КРТ в районе оперного театра в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных