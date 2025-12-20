Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2025 09:59Зимнюю рыбалку запретили на Суре и ее притоках в Нижегородской области
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
20 декабря 2025 08:00В Нижегородской области наградили 32 соцпредпринимателей
20 декабря 2025 07:00Минэкологии исполнило заветную мечту юного нижегородца
19 декабря 2025 20:15Движение ограничат на улице Провиантской из-за строительных работ
19 декабря 2025 19:45СВО, повышение НДС и комета 3I/ATLAS: что спрашивали у Путина на "Итогах года"
19 декабря 2025 19:15Гендиректор ОМК стал почетным гражданином Нижегородской области
19 декабря 2025 19:04Призы ждут участников программы лояльности "Ростелекома" в декабре
19 декабря 2025 18:30Юных победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме
19 декабря 2025 18:20Молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке, спасли в Шахунском округе
Общество

Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях

20 декабря 2025 09:00 Общество
Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления на сайте вакансий

Фото: Максим Герасимов

Сервис по поиску работы hh.ru отменил плату за публикацию вакансий для государственных организаций здравоохранения и образования в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов. 

Теперь нижегородские больницы, поликлиники, школы и детские сады могут использовать сервис без проведения закупочных процедур.

По словам Никонова, в Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что торги на размещение вакансий более не требуются. Это упростит доступ учреждений к платформе и ускорит подбор персонала.

Объем бесплатных квот на размещение будет определяться индивидуально — с учетом кадровой нагрузки и активности пользователей на портале в регионе.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нижегородской области в медицине и фармацевтике на одну вакансию приходилось 2,8 резюме.

Согласно информации регионального минздрава, в учреждениях государственной системы здравоохранения области работают 53,9 тысячи специалистов. Тем не менее, сохраняется дефицит кадров среди участковых терапевтов, психиатров, онкологов, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Врачи Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2025 07:00Более 1 млн рублей получат нижегородские врачи за онконастороженность
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
25 ноября 2025 13:52Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии больниц в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных