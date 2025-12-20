Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях Общество

Фото: Максим Герасимов

Сервис по поиску работы hh.ru отменил плату за публикацию вакансий для государственных организаций здравоохранения и образования в Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Теперь нижегородские больницы, поликлиники, школы и детские сады могут использовать сервис без проведения закупочных процедур.

По словам Никонова, в Федеральной антимонопольной службе подтвердили, что торги на размещение вакансий более не требуются. Это упростит доступ учреждений к платформе и ускорит подбор персонала.

Объем бесплатных квот на размещение будет определяться индивидуально — с учетом кадровой нагрузки и активности пользователей на портале в регионе.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Нижегородской области в медицине и фармацевтике на одну вакансию приходилось 2,8 резюме.

Согласно информации регионального минздрава, в учреждениях государственной системы здравоохранения области работают 53,9 тысячи специалистов. Тем не менее, сохраняется дефицит кадров среди участковых терапевтов, психиатров, онкологов, анестезиологов-реаниматологов и врачей скорой помощи.