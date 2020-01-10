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Общество

Свадьба удмуртской журналистки и переводчика творчества Пушкина из США состоялась в Болдино в 2019 году

16 января 2020 17:03  [31] Общество
Архивное фото

Архивное фото

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свадьба журналистки из Ижевска и переводчика книг Александра Пушкина из США состоялась в Большом Болдино Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции 16 января.

Она пояснила, что молодожены познакомились на Пушкинских чтениях. Их объединила любовь к творчеству автора. Свою свадьбу они решили сыграть в селе, с которым связан один из самых плодотворных периодов творчества Александра Пушкина. К тому же, в минувшем году исполнилось 220 лет со дня рождения поэта.

Напомним, что еще одна свадебная церемония в духе пушкинской эпохи состоялась в Нижегородском доме бракосочетания 6 июня 2019 года. Влюбленные обменялись кольцами в сквере Дома бракосочетания и послушали стихи Александра Пушкина. Гостей праздника встречал ведущий в образе великого поэта.

Ранее в ЗАГСе Нижегородской области рассказали о необычных свадебных церемониях, которые состоялись в 2019 году.

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