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Общество

Освящение крестов и куполов храма в честь святителя Николая Чудотворца прошло в Нижегородском кремле

16 января 2020 18:01  [72] Общество

Фото: Александр Воложанин

Освящение крестов и куполов храма в честь святителя Николая Чудотворца состоялось в нижегородском Кремле 16 января. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я лично помню, что в здании храма еще недавно располагался гараж и рядом с алтарем стояли машины. Это было настоящей дикостью, и мы вместе с епархией приняли решение о возрождении храма к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

"До революции в нижегородском кремле располагались пять храмов, а до наших дней сохранился лишь один – Собор Михаила Архангела. Восстановление храма в честь святителя Николая Чудотворца станет символом исторической справедливости в преддверии великого юбилея", - добавил губернатор.

Чин освящения провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

"Сегодня подняты купола на один из кремлевских храмов Нижнего Новгорода – храм Святителя Николая. Я надеюсь, что заботами и попечением многих людей этот храм мы будем освящать в год 800-летия с основания города Нижнего Новгорода", - сказал митрополит.

Ранее сообщалось, что Никольскую церковь в военном манеже нижегородского Кремля, который является объектом культурного наследия, отреставрируют к 2021 году. В настоящее время объект находится в собственности Нижегородской области и передан в безвозмездное пользование Нижегородской епархии для его реставрации и приспособления для современного использования. В епархии отмечают, что "еще совсем недавно здание напоминало сарай".

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