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Нижегородцы подхватили сальмонеллез после завтрака в кафе на Алексеевской

02 июля 2026 10:06 Общество
Нижегородцы подхватили сальмонеллез после завтрака в кафе на Алексеевской

Фото: Кирилл Мартынов

Сразу несколько человек попали в инфекционную больницу с сальмонеллезом после завтрака в популярном кафе в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Кстати…» (16+).

Пострадавшие посетили известное заведение на улице Алексеевской, где решили попробовать «Капитанский завтрак» — блюдо с колбасками, яйцами и ветчиной.

Вскоре после приема пищи их самочувствие резко ухудшилось, случились рвота, диарея и даже потеря сознания. Нижегородцев пришлось отправить в инфекционную больницу на лечение, где им диагностировали сальмонеллез.

После произошедшего точка общепита закрылась якобы на ремонтные работы.

Владелица кафе в комментариях прессе отказала. Известно, что это не первый случай массового заболевания среди посетителей заведения.

В частности, один из пострадавших рассказал, что два года назад угодил в больницу с похожими симптомами и пробыл там 21 день, потеряв в весе более 12 килограмм.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцев предупредили об опасном мелиоидозе.

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Теги:
Медицина и здоровье Отравление Рестораны
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