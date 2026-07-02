Нижегородцы подхватили сальмонеллез после завтрака в кафе на Алексеевской Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Сразу несколько человек попали в инфекционную больницу с сальмонеллезом после завтрака в популярном кафе в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает «Кстати…» (16+).

Пострадавшие посетили известное заведение на улице Алексеевской, где решили попробовать «Капитанский завтрак» — блюдо с колбасками, яйцами и ветчиной.

Вскоре после приема пищи их самочувствие резко ухудшилось, случились рвота, диарея и даже потеря сознания. Нижегородцев пришлось отправить в инфекционную больницу на лечение, где им диагностировали сальмонеллез.

После произошедшего точка общепита закрылась якобы на ремонтные работы.

Владелица кафе в комментариях прессе отказала. Известно, что это не первый случай массового заболевания среди посетителей заведения.

В частности, один из пострадавших рассказал, что два года назад угодил в больницу с похожими симптомами и пробыл там 21 день, потеряв в весе более 12 килограмм.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцев предупредили об опасном мелиоидозе.